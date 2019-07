Hoogeveen: op zijn vroegst eind augustus nieuwe wethouder

In een kort persbericht schrijft het bestuur van Gemeentebelangen dat er op een buitengewone ledenvergadering woensdagavond geprobeerd is ´de neuzen dezelfde kant op te krijgen´. In hoeverre dat gelukt is vertelt de partij er niet bij. Meer dan een derde van de leden was aanwezig, zegt de secretaris van het partijbestuur Menno van Rij. "We hebben in openheid gesproken en de partij is niet langer verdeeld."Het vertrek van Jan Steenbergen werd vorige maand afgedwongen door de partij toen die hem liet weten niet meer eensgezind achter hem te staan. Dat was aan de vooravond van een door de oppositiepartijen in de gemeenteraad aangekondigde motie van wantrouwen.Steenbergen had een conflict met onderwijsbestuurders over de kosten van onderwijshuisvesting. De oppositie verweet de wethouder daar boven op meermaals gebrekkige informatie te leveren over de met miljoenen euro's opgelopen bouwkosten van Kindcentrum Wolfsbos. Steenbergen hield de eer aan zichzelf en stopte na het overleg binnen de partij.Volgens Menno van Rij gaat de partij de tijd nemen voor de zoektocht naar kandidaten. "We hebben een tijdspad daarvoor uitgezet. Dan kan het 6 tot 12 weken duren. Het hangt van het aanbod af. Maar er is ook nog een vakantieperiode. Het is belangrijker een goede keuze te maken dan haast te hebben. Na het selectieproces worden de leden nog geraadpleegd, voordat we met een voordracht komen."Inmiddels oud-wethouder Jan Steenbergen heeft de leden verteld zijn lidmaatschap van de partij 'nu niet' op te zeggen. "Het vertrouwen in bepaalde personen is ernstig geschaad. Ik ben daar teleurgesteld over. In de zomervakantie ga ik nadenken over mijn toekomst. Maar ik ga een partij waar ik 21 jaar aan heb gewerkt niet zo maar verlaten."Menno van Rij is blij dat Steenbergen de partij niet de rug toekeert. "Het is mooi om mensen in de gelederen te kunnen houden. Je kunt zeggen dat er veel zeer is en dat het een persoonlijk drama is, maar dat soort woorden wil ik niet gebruiken."Behalve een nieuwe wethouder zoekt Gemeentebelangen ook een nieuwe voorzitter. Voorzitter Bé Okken, één van de oprichters van de partij, trad namelijk de avond voor het vertrek van Jan Steenbergen na een roerige partij- en fractievergadering terug. De partijvoorzitter was bang dat de rest van fractie en partijbestuur de wethouder nog langer 'het voordeel van de twijfel wilde geven'. Hij wilde dat niet, en dat was reden voor Okken om te stoppen.Interim-voorzitter Jan Stoefzand (oud-wethouder en mede-oprichter van de partij) beraadt zich nog over zijn rol binnen Gemeentebelangen na de benoeming van een nieuwe wethouder.