Dapper in Afghanistan: militairen uit Assen krijgen Bronzen Kruis

Sergeant-majoor Harm en sergeant der 1e klasse Arjen maakten in 2007 onderdeel uit van het 13e Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen Prins Bernhard in Assen. We gaan even terug in de tijd, naar 2007.Harm en Arjen - hun achternamen zijn in verband met privacy en veiligheid afgeschermd - zijn in 2007 als onderdeel van de Task Force Uruzgan uitgezonden naar Afghanistan. Ze maken deel uit van hetzelfde peloton.Twee groepen van deze eenheid voeren een gezamenlijke patrouille uit. Ze zijn uit hun voertuigen gestapt om te voet verder te gaan. Van één van deze groepen maakt Arjen deel uit. Harm geeft leiding aan een aantal voertuigen dat deze infanterie-eenheden ondersteunt.Sergeant-majoor Harm en sergeant der 1e klasse Arjen kregen vaak te maken met zwaar vuur, maar zo heftig als die ochtend in september 2007 was ongekend. Onderweg naar een vooruitgeschoven basis, barst het gevecht in alle hevigheid los.Het zicht is beperkt, vanwege de maisvelden en hoge gewassen. De vijand bevindt zich op slechts 25 meter afstand. Omdat de leiding in de groep van Arjen geen sturing meer kan geven, neemt Arjen de leiding over. Hij weet zijn groep sprongsgewijs terug te trekken via een maisveld, naar de veiligheid.Ze hergroeperen achter een muurtje. Terwijl ze dekking zoeken in hun benarde positie, checkt Arjen één voor één of zijn groepsleden in orde zijn en houdt controle over de gevaarlijke situatie.Intussen gaat Harm met zijn voertuig voorwaarts om vuursteun te leveren. Met zijn Patria-voertuig is hij naar voren gereden om te kijken hoe de situatie ervoor staat en hoe hij zijn eigen collega’s kan helpen, die zwaar onder vuur liggen. Harm geeft niet alleen leiding aan het onderdrukkingsvuur vanaf de voertuigen, maar toont ook persoonlijk grote moed.Omdat hij direct onderdrukkingsvuur geeft én zorgt dat zijn voertuig al het vijandelijke vuur trekt, kan onder meer de groep waar Arjen deel van uitmaakt zich uit de benarde positie bevrijden. Harm neemt grote risico’s door meerdere malen met zijn persoonlijke wapen boven het luik uit te schieten, zodat het boordwapen steeds herladen kan worden. De hete hulzen belanden in zijn nek.Harm blijft in totaal ongeveer twintig minuten het vuur naar zich toe trekken. Uiteindelijk bereiken alle militairen veilig Kamp Hadrian. Dankzij Arjen en Harm zijn er geen slachtoffers gevallen.Vandaag kregen Harm en Arjen een Bronzen Kruis opgespeld door minister van Defensie Ank Bijleveld, samen met nog twee andere militairen.Militairen die zich door moedig of beleidvol optreden tegenover de vijand hebben onderscheiden, komen in aanmerking voor het Bronzen Kruis. Deze onderscheiding wordt toegekend door de koning, aan militairen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden.