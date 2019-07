PLOP verbaasd en verward: Hoezo maar 1x keer geld voor TT Museum?

De partij stelt hier schriftelijke vragen over aan het college, nadat afgelopen maand bekend werd dat het TT Museum 15.000 euro krijgt als startsubsidie. Bedoeld om ontwerpers te laten kijken naar de mogelijkheden van Club11, de voormalige disco van Hotel de Jonge aan de Brinkstraat. Er was 20.000 euro gevraagd.Een beetje blij is de partij trouwens wel met de 15.000 euro die het college onlangs toezegde aan Stichting TT Museum Assen. "Mooi om te zien dat het college nu toch tot een besluit is gekomen", stelt fractievoorzitter Henk Santing was cynisch. Het duurde namelijk bijna een half jaar, voordat er een collegebesluit viel. "Want het is toch een mooi initiatief, een pareltje straks in hartje stad."Maar waarom niet de gevraagde 20.000 is gegeven, vindt PLOP teleurstellend. "Vanuit de behoefte tot herontwikkeling van de binnenstad en herbestemming van lege panden, had een volledige toekenning niet misstaan", aldus Santing.Ook de expliciete opmerking van het college in de subsidietoekenning, 'dat de gemeente in een later stadium geen subsidie voor de inrichting of exploitatie zal verstrekken', stuit PLOP tegen de borst. "Over deze uitspraak zijn wij hooglijk verbaasd en enige tijd in verwarring achter gebleven. Kan het college aangeven waarom dit zo expliciet is vermeld", vraagt Santing zich af.Hij wil weten hoe zich deze opstelling verhoudt, ten opzichte van de incidentele subsidie die regelmatig verstrekt worden aan het Drents Museum voor grote tentoonstellingen. Het college overweegt zelfs om het museum vanaf volgend jaar structureel te subsidiëren.Saillant detail in deze kwestie is wel, dat oud-PLOP-wethouder Ruud Wiersema sinds vorig jaar nauw betrokken is bij het TT Museum. Hij stapte vorig jaar in het stichtingsbestuur, met de bedoeling het TT Museum, waar al jaren over gepraat wordt, eindelijk eens in de benen te krijgen.Het is publiek geheim dat de oud-PLOP-voorman zich ergerde aan de wijze waarop hij maandenlang aan het lijntje is gehouden door de gemeente. Dat uiteindelijk niet het volledige startbedrag is toegekend, en er straks ook niet opnieuw om geld gevraagd hoeft te worden, heeft de situatie er niet beter op gemaakt. Stadspartij PLOP springt nu voor 'haar oude boegbeeld' in de bres.