Petitie tegen schrappen buslijnen goed voor 1200 krabbels

De petitie tegen het schrappen van de buslijnen 1 (Angelslo) en 2 (Emmerhout) in Emmen hebben 1.200 handtekeningen opgeleverd. De krabbels werden vanochtend overhandigd aan het OV-bureau Groningen Drenthe. Desondanks ging er later die morgen alsnog een streep door de dienstregeling.

Volgens het OV-bureau kwamen er wel wat bezwaren binnen tegen deze stap. Maar dat was slechts een handjevol, volgens een woordvoerder.

Zet daar de 1.200 handtekeningen voor behoud van de lijnen tegenover en dan ontstaat er een bijzonder beeld. "Het is een bizar aantal", aldus fractievoorzitter Joey Koops van D66. Zijn partij was samen met de lokale fracties van de SP, en GroenLinks initiatiefnemer voor de petitie. "Maar het geeft precies aan wat wij van tevoren verwacht hebben."

Mensen waren niet op de hoogte van het verdwijnen van de stadsbussen of wisten niet hoe ze een klacht moeten indienen, aldus de D66-voorman. "Als je vervolgens 1.200 krabbels binnenkrijgt, waarbij de respondenten aangeven te vrezen voor bijvoorbeeld verminderde mobiliteit en bereikbaarheid, dat geeft te denken."

Streekbussen en hubtaxi's zijn geen volwaardig alternatief, stelt Koops. "Inwoners van de wijken Emmerhout en Angelslo zullen gemiddeld 750 meter moeten lopen naar een halte. Voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn is dat soms geen optie. Daar is nog geen oplossing voor bedacht."