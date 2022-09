Veenvaart stevent af op tienjarig bestaan: 'Vaarweg heeft veel goeds gebracht'

De coöperatie ziet ook toe op het onderhoud langs de wallen van de vaart. Tabak: "Het groen langs de waterkanten tiert soms net iets te welig. Het onderhoud laat soms op zich wachten en dan trekken we aan de bel bij provincie en waterschap. Bij sommige delen duurt het best lang voordat het opgepakt wordt." In Barger-Compascuum en Emmer-Compascuum is dit ook een dingetje. In die laatste plaats hebben ondernemers volgens Vos hier al over geklaagd. "Punt is dat provincie en waterschap wel eens naar elkaar wijzen als verantwoordelijke partij. Maar door al het opschot zie je soms de dorpscentra en de winkels niet. Het moet er gewoon af."