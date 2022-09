Provincie verwijdert komende weken omgekeerde vlaggen

"Deze zomer hebben we, in tegenstelling tot ons beleid en bij grote uitzondering, ruimte gegeven aan de actie", zegt gedeputeerde Nelleke Vedelaar over het vlaggenprotest gericht tegen het kabinetsbeleid op onder meer het stikstofdossier. "Met de herfst op komst, is het noodzakelijk om de vlaggen te verwijderen langs provinciale (vaar)wegen."