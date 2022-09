Jubileumjaar Toyisme ingeluid met bijzonder schilderij, gebaseerd op Italiaans meesterwerk

Kenmerkend aan het toyisme is de relatie tussen hun werken en een maatschappelijk thema. "Die kans krijg je als kunstenaar, en het is zonde als je zo'n mogelijkheid laat liggen", aldus Dejo. Ook in De geboorte van de moderne Venus komt dit thema terug: de onderdrukking van de vrouw.

Tijdens de jubileumbijeenkomst in Zuidlaren is naast het schilderij van Dejo en Clamaoing een jubileumboek over 30 jaar toyisme gepresenteerd. Uiteraard staat De geboorte van de moderne Venus op de cover. De titel is Toyism; Mother's Finest. "Het zegt ook alles over ons manifest, want dat draagt de naam Mother. En dit is het beste van moeder, meer hoef je niet te zeggen als je door het boek bladert."