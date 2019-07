Assenaar hoort celstraf tegen zich eisen voor aanvallen van vrouwen

De 20-jarige man sloeg één van de vrouwen met een boksbeugel, een tweede slachtoffer sloeg hij met zijn vuist. Hij bekende alleen de aanval met de boksbeugel. "Dat was een misverstand”, zei hij tijdens de zitting.De Assenaar werd vorig jaar op 24 maart 's ochtends vroeg aangehouden. Agenten zochten een jonge man die kort daarvoor een vrouw had geslagen met een voorwerp. De Assenaar voldeed aan de beschrijving, maar zei van niets te weten. Toch troffen de agenten een boksbeugel bij hem aan. "Gekregen van een vriendin”, zei de man.De Assenaar werd vervolgens drie weken opgesloten, maar bleef ontkennen en kwam op vrije voeten. Later ontving justitie een rapport van de onderzochte boksbeugel. Daarop zaten bloedresten met dna van het slachtoffer. "Die boksbeugel vond ik kort voordat ik werd aangehouden”, zei de man in november toen hij opnieuw werd verhoord.Na een gesprek met zijn advocaat bekende de Assenaar. Het was noodweer, hij had ruzie met een groep jongens. Hij rende weg en dacht dat hij werd gevolgd. Hij zag iemand lopen met een capuchon op. De man meende dat die persoon één van zijn belagers was en sloeg uit voorzorg."Dit lijkt berekenend”, zei de rechter, "U bekent omdat het bewijs te sterk lijkt. En dan komt u acht maanden later met een noodweerverhaal."Ondertussen was de man ook gelinkt met een aanval op twee vrouwen op 25 november 2017. De twee slachtoffers werden die vroege ochtend kort na elkaar aangevallen, terwijl zij naar hun werk fietsten.Bij één van de vrouwen sprong de man achterop de fiets. Hij klemde haar vast en riep: "Jij gaat met mij mee”. De vrouw gilde. "Moet ik mijn mes gebruiken?”, had de man gezegd. De vrouw gilde nog harder. De man sloeg op de vlucht. Kort daarop trok hij een andere vrouw van de fiets. Hij hield haar vast en sloeg haar twee keer in het gezicht. Zij liep blauwe pekken, gezwollen vingers en een bloedneus op.Ook dat slachtoffer gilde en trok de aandacht van een getuige. De aanvaller vluchtte. Beide slachtoffers en de getuige gaven een goed signalement van de aanvaller. De agenten zagen twee straten verder een jongeman lopen die voldeed aan dit signalement. Eén van de agenten meende in hem de 20-jarige Assenaar te herkennen.De man rende weg van de agenten en bleef onvindbaar tot maart vorig jaar. De Assenaar stond ook terecht voor oplichting. Met een vriend kocht hij via Marktplaats telefoons en betaalde die met een valse bank-app. De Assenaar bekende de oplichting met de truc met de valse bank-app. Hij kocht op die manier vier telefoons in Assen en Groningen.De officier van justitie achtte onder meer poging tot zware mishandeling, poging tot gijzeling en oplichting bewezen. Naast de celstraf eiste de officier van justitie een schadevergoeding van in totaal 1755 euro.De 20-jarige Assenaar is eerder veroordeeld voor diefstal met geweld en afpersing. Hij heeft sinds kort een baan en het gaat goed met hem.De rechtbank doet over twee weken uitspraak.