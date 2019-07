Festivals houden de eikenprocessierups onder controle

Het Sivo festival in Orvelte heeft afgesproken met de EHBO dat er aloe-vera zalf en lauw water beschikbaar is voor bezoekers die gek worden van de jeuk. Het zang- en dansfestival in Orvelte vindt plaats op de Brink, die wordt omheind door eikenbomen. Op dit moment valt de overlast in het dorp nog mee. "En onze bezoekers kunnen zich vaak nauwelijks voorstellen dat wij ons druk maken over een rups. Onze gasten uit Nieuw Guinea zijn wel aan meer beestjes gewend" zegt organisator Sjoerd Looijenga. Het advies is om niet onder de bomen in het gras te gaan zitten.Festival Der Aa is een festival dat midden in de natuur plaats vindt. Het festival heeft tot dusver nog geen rups gevonden op het terrein en de gemeente Aa en Hunze zegt ook dat de rups nog niet is gesignaleerd op het festivalterrein.Bij het waterpolotoernooi van Moby Dick in Emmen is op tijd ingegrepen. "Bij De Zandpol zaten de bomen helemaal onder" zegt Jan Bartels van de club. De wachttijd om de eikenprocessierups te laten verwijderen is zo'n 5 weken, maar de gemeente is met spoed langsgekomen om het toernooi toch door te kunnen laten gaan. "Je kan die overlast de kampeerders natuurlijk niet aandoen!"