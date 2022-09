Inspecties: Veiligheid en gezondheid van kinderen zonder ouders in Ter Apel is ver onder de maat

De veiligheid en gezondheid van kinderen zonder ouders in de asielopvang in Ter Apel is nog steeds ver onder de maat. Dat schrijft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid.

In een brief schrijven de inspecties dat staatssecretaris Eric van der Burg de regie moet nemen om te zorgen voor voldoende opvanglocaties voor minderjarigen zonder ouders.

Donderdag waren beide inspecties in Ter Apel, waar toen 213 alleenstaande minderjarigen verbleven. Eigenlijk is in Ter Apel slechts plek voor maximaal 55 kinderen, die daar dan vier à vijf dagen verblijven. Omdat er momenteel bijna vier keer zoveel kinderen zonder ouders in Ter Apel zijn, komt hun veiligheid, gezondheid en welbevinden in gevaar, schrijven de inspecties.

'COA kan geen toezicht houden'

"Door dit grote aantal kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen toezicht houden op de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de kinderen. COA-medewerkers willen alles doen wat zij kunnen, maar bij deze aantallen lukt dat niet meer", schrijven ze.

Volgens de inspecties slapen de kinderen in units waarvan de keukens, wc's, douches en slaapkamers vies zijn. "Er is gebrek aan hygiëne, waardoor er risico's zijn voor de gezondheid. De jeugdigen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken, maar ze zijn daar overduidelijk niet toe in staat."

Volgens de inspecties is het nodig dat er meteen ingegrepen wordt. "Wachten kan niet langer. We roepen staatssecretaris Van der Burg daarom op om te zorgen voor voldoende en fatsoenlijke opvang voor de kinderen op andere plaatsen in het land, buiten Ter Apel. Locaties waar er begeleiding, hygiëne en gezondheidszorg is."

Eerdere brandbrief

Het is niet de eerste keer dat de inspecties een brandbrief schrijven aan de staatssecretaris. In juni gebeurde dat ook al, toen over de situatie van alle kinderen in de asielopvang. "Voor asielkinderen was het toen al de dagelijkse realiteit dat kinderen dagenlang verbleven in een nachtopvang. Ook was er geen toegang tot medische zorg en ontbrak de begeleiding en hulp die nodig was." De inspecties noemen de situatie van kinderen zonder ouders "nog schrijnender dan die van andere kinderen in de asielopvang."