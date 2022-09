Leging groene containers in Assen terug naar 'standje winter'

In Assen is een paar jaar de container met groenafval elke twee weken opgehaald, het hele jaar door, bij wijze van proef. Vooral omdat veel mensen ook 's winters veel snoeiafval hadden. Maar het kost te veel en levert te weinig op. Dus stopt de gemeente er vanaf komend jaar weer mee.

Dat betekent dat de Asser vuilniswagen 's winters voor het legen van de gft-containers weer één keer per vier weken langsrijdt. Dat is terug op het oude niveau, en net zo vaak als de grijze container met restafval wordt geleegd.

Behoefte

Sinds 2020 kunnen Assenaren hun groene afvalbak het hele jaar door elke twee weken aan de straat zetten. Volgens de gemeente was daar behoefte aan. Uit veel tuinen kwam ook in de wintermaanden zoveel snoeiafval, dat één keer legen per vier weken te weinig was.

Assen wilde voorkomen dat het groene afval in de grijze container zou verdwijnen, met hogere afvalverwerkingskosten tot gevolg. Daarom kwam de vuilniswagen de afgelopen jaren ook in december, januari en februari de groene bak elke twee weken legen. De hogere inzamelfrequentie was bedoeld om te kijken of daarmee ook echt meer groenafval zou worden ingezameld.

Stijging te laag

De hoeveelheid ging in de wintermaanden weliswaar met ruim 100 ton per maand omhoog, van gemiddeld 324 naar 427 ton maandelijks. Alleen staat volgens de gemeente maar de helft van de groene containers aan de straat, en die zijn dan voor een derde gevuld. Conclusie van het college van B en W is, dat de stijging te laag is, afgezet tegen alle extra ritten. Ter vergelijk: in het voorjaar wordt er circa duizend ton per maand ingezameld.

Extra groene bak