Nieuwe single Hannah Mae in het Nederlands: 'Te goed om aan iemand anders te geven'

Zangeres Hannah Mae uit Emmen heeft een nieuwe single uitgebracht: De Kerkstraat. Na het succes van Back to you maakt ze met haar nieuwe nummer de overstap naar het Nederlands.

"Ik had een schrijfsessie met drie jongens en zij stelden voor in het Nederlands te schrijven. Ze vroegen of ik ervoor open stond. Ik dacht: ik kan het altijd proberen. Zo is De Kerkstraat geboren."

Kerkstraat

Het nummer gaat over een relatie waarin iemand vreemdgaat. "Het is niet autobiografisch", vertelt Mae. "Op gevoel hebben we een scenario bedacht en vanuit daar zijn we gaan schrijven."

Het nummer gaat niet over een specifieke Kerkstraat. "De Kerkstraat is in heel Nederland te vinden, er zijn er meer dan 500 kwamen we achter."

Onzeker

Een beetje onzeker was Hannah Mae over de overstap naar het Nederlands. "Je bent je hyperbewust van je uitspraak en ik had nog niet echt iets in het Nederlands gedaan. Ik heb het nummer steeds vaker geluisterd en dacht: dit is te goed om aan iemand anders te geven."

Inmiddels voelt het zingen in haar moedertaal vertrouwd. Zo vertrouwd zelfs, dat er wordt gewerkt aan een nieuw Nederlandstalig nummer. "Eind deze maand staat nog een schrijfweek gepland met dezelfde jongens. We zijn begonnen aan een ander Nederlandstalig liedje. En ik werk naar een album toe, ik weet niet of dat alleen Nederlandstalig gaat zijn."