Woonbestemming op drie vakantieparken Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen wil de drie parken ondersteunen bij de aanvraag van de noodzakelijke bestemmingswijziging.Het afgelopen anderhalf jaar heeft een inventarisatie uitgewezen dat deze drie parken geen tot amper toeristisch toekomstperspectief hebben. De provincie hield die inventarisatie vanwege het provinciale Vitale Vakantieparkenbeleid. De uitkomst van de inventarisatie is niet openbaar.Maar een belrondje langs de vier parken in de gemeente Hoogeveen levert wel voldoende duidelijkheid op.Gerbrand Takens, voorzitter van de vereniging van eigenaren Nuilerveld, zegt dat 85 procent van de bewoners twee jaar geleden al heeft liet weten voorstander te zijn van een bestemmingswijziging met permanente bewoning. "Er wordt hier al veertig jaar permanent gewoond. In 2006 is daarvoor een persoonsgebonden gedoogvergunning afgegeven."Op Nuilerveld staan 120 huisjes. Tien daarvan worden verhuurd aan mensen die daar hun woonadres hebben. De rest wordt permanent bewoond door de eigenaar. Bij verkoop vervalt de gedoogvergunning. Maar nieuwe bewoners kunnen zich zonder problemen inschrijven bij de gemeente.Takens: "We zijn in overleg met de gemeente, omdat we het in hoofdlijnen wel eens zijn. Maar het duurt erg lang, vooral ook omdat er een wisseling bij de gemeente is geweest door het vertrek van een gespecialiseerde ambtenaar. Veel bewoners zijn daardoor moe van de hele discussie. Het zou het gemakkelijkste zijn als we tot een proefproject worden aangewezen."Dat een park niet oud hoeft te zijn om permanente bewoning te kennen, bewijst Villapark Martensplek in Tiendeveen. Daar zijn sinds 2002 in de buurt van de golfbaan 28 rietgedekte vakantiehuisjes gebouwd. Een aantal wordt voor onbepaalde tijd verhuurd door de projectontwikkelaar.Jan Schepers is voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Martensplek: "We zijn ermee aan de slag en hebben externe hulp ingehuurd voor het transformatieplan. Alle bewoners hebben een handtekening geplaatst."Hij denkt dat het wel kan lukken om de woningen binnen een jaar permanent te laten bewonen. "Maar het zou ook een dubbele bestemming kunnen worden, dus wonen en recreatie. Want als je aan alle bouwvoorschriften moet voldoen, kunnen de kosten oplopen. Anderzijds: als de gemeente gaat proberen de permanente bewoning ongedaan te maken met rechtszaken, lopen de kosten per huisje op tot wel 30.000 euro."Bungalowpark Schoonhoven is het derde park. Het ligt direct naast een camping met stacaravanverhuur. Henk Hoogkamer van de Vereniging van Eigenaren zegt dat er ooit een gedoogvergunning per vakantiehuisje is gegeven. Die gaat dus niet verloren als er nieuwe bewoners komen.Dat maakt de situatie anders volgens Hoogkamer: "Een paar jaar geleden zei voormalig wethouder Anno Wietze Hiemstra dat voor dit park daarom geen bestemmingswijziging nodig had."Een bestemmingswijziging via een transformatieplan is nu wel nodig volgens Hoogkamer, "omdat de provincie dat wil, want de gemeente kan een gedoogvergunning elk moment intrekken als de bestemming toerisme is". Dus werkt ook Bungalowpark Schoonhoven aan een transformatieplan waarvoor, om te beginnen, een technisch tekenaar alle huisjes, bijgebouwen en tuinen opmeet.Al met al een kostbare operatie, vertelt Hoogkamer. "We zijn er niet echt blij mee dat de gemeente niet doordrukt bij de provincie. Die tekenaar moeten we nu betalen en dan volgen nog de juridische bijstand en de kosten voor een adviesbureau. Maar iedereen op het park wil het nu wel regelen."Een vierde park in de gemeente Hoogeveen heeft wél een toeristische toekomst, hoewel die ook hier niet vanzelfsprekend is. Het gaat om het in augustus 2016 geopende Villaparc Schoonhovenseland. Dat park ligt tegenover recreatieplas Schoonhoven.Schoonhovenseland heeft een receptiegebouw en een gezamenlijke wasgelegenheid, maar verder geen gezamenlijke voorzieningen. Maar permanente bewoning komt op Schoonhovenseland niet voor. Hogenboom Vakantieparken denkt er niet over om dat toe te staan.Een vijfde vakantiepark in Hoogeveen is momenteel in aanleg bij recreatieplas Nijstad. Wethouder Eric Giethoorn wil voorkomen dat daar permanente bewoning komt. Park Nijstad moet wat de wethouder betreft een toeristische bestemming houden.