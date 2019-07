Man verstikt vrouw in bijzijn kinderen en moet de cel in

De vrouw verstikte bijna. "Ze had hersenletsel kunnen oplopen of had zelfs kunnen stikken”, zei de rechter. Hij hekelde het feit dat zeer jonge kinderen hun vader dit bij hun moeder zagen doen. Het gezin met drie kleine kinderen en een tweeling op komst, woonde in Hoogeveen.De vrouw belde zelf de politie. Ze werd vaker mishandeld, zei ze tegen de agent. Ze was erg overstuur toen de politie bij haar aan de deur kwam. De agenten zagen een striem in haar hals. Later ontkende zij dat ze werd mishandeld, maar daar ging de rechter aan voorbij.De man ontkende de mishandelingen eveneens, maar de rechter vond ook dat niet geloofwaardig. De man moet zich laten behandelen. Ook werd hem een contactverbod opgelegd. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie.