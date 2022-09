Winkeloverval in Hoogeveen door gewapende man

In de Hoofdstraat in Hoogeveen heeft vanavond een gewapende man een winkeloverval gepleegd. De man bedreigde het personeel en ging er met een nog onbekende buit vandoor.

De overval vond rond 21.00 uur plaats. De politie heeft zich verzameld bij The Athlete's Foot. De overvaller is nog niet gepakt. Volgens de politie vluchtte hij mogelijk in de richting van het Bilderdijkplein, er wordt onder andere een politiehelikopter ingezet bij het zoeken van de man.