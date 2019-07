Negen jongeren aangehouden voor straatroven in Paterswolde en Haren

In het onderzoek naar een reeks straatroven in Paterswolde en Haren heeft de politie in totaal negen jongeren tussen de vijftien en negentien jaar aangehouden.

De zes straatroven vonden plaats tussen eind maart en mei 2019. Vijf in Haren en één in Paterswolde.Het onderzoek naar de straatroven is inmiddels afgerond. In totaal zijn er elf jongeren als verdachte gehoord, waarvan er dus negen werden aangehouden. Drie van hen werden door de rechter-commissaris langer vastgehouden.Een 16-jarige verdachte uit Haren zit nog steeds vast. De rest is onder voorwaarden vrijgelaten.Voor de straatroof op 23 april op het Westerveen in Haren zijn twee verdachten verantwoordelijk: een 16-jarige en een 17-jarige jongen uit Haren. Zij pleegden ook de straatroof op 27 april op het Westerveen. Bij die laatste roof was nog een derde 16-jarige jongen betrokken.De overige verdachten zijn jongens tussen de vijftien en negentien jaar uit Haren en Glimmen. Meerdere van hen hebben (gedeeltelijk) schuld bekend.De politie riep getuigen de voorbije weken actief op zich te melden. De zaak kwam ook aan bod in tv-programma Opsporing Verzocht