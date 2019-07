Nick Bakker en FC Emmen zijn er nog niet uit

Nick Bakker: Ik vind dat ik niet meer onder contract sta bij FC Emmen

De verdediger trainde vorige week wel nog mee, speelde in het eerste oefenduel van de Drentse club tegen het Drents Verbond, maar liet zich vanaf maandag niet meer zien.De reden is dat de geboren Groninger nog steeds vindt dat hij zijn contract bij FC Emmen heeft uitgediend. Dat contract liep, volgens Bakker, af op zondag 30 juni.FC Emmen is van mening, en wordt daarbij gesteund door de cao, dat het contract van Bakker nog een jaar doorloopt omdat de speler is vergeten voor 15 mei zijn contract op te zeggen per aangetekende brief."Wij hebben voor 1 april geen formeel ontslag aangevraagd voor Nick Bakker omdat we graag met hem door willen. We waren volgens mij ook in een vergevorderd stadium met hem, maar die gesprekken zijn opeens gestaakt en wij hebben ook geen aangetekende ontslagbrief ontvangen voor de uiterlijke datum. Daar zijn beide partijen, FC Emmen en ook de zaakwaarnemer van Nick, van op de hoogte", liet FC Emmen-bestuursvoorzitter/directeur Ronald Lubbers eerder al weten.Dat de gesprekken tussen Bakker en FC Emmen staakten had alles te maken met de interesse die FC Groningen had na het duel tussen beide ploegen op de Oude Meerdijk. Bakker liet twee weken geleden daarover al weten dat de contacten inderdaad zijn gelegd, maar dat 'alles' bij de zaakwaarnemer ligt.FC Emmen-trainer Dick Lukkien, die hoopt dat Nick Bakker en Glenn Bijl blijven, verwijst voor tekst en uitleg door naar voorzitter Lubbers, maar die wil zijn beurt op dit moment niets kwijt over de kwestie. Bakker was niet bereikbaar voor commentaar.