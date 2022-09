Twee nieuwe fietsroutes luiden Open Monumentendag in

Monumenten zijn dit weekend in groten getale geopend tijdens de Open Monumentendag. Zo ook in de gemeente Aa en Hunze, waar twee speciale fietsroutes zijn gemaakt die langs veertien monumenten voeren.

De bedenker van die routes is inwoner Jan Willem Braams. Hij is fanatiek fietser en werd door de gemeente gevraagd vanwege zijn kennis van het gebied. Fietsers kunnen, tijdens hun tocht, twee kanten op.

"Beide routes beginnen bij het witte kerkje in Gasselte. Daarna splitsen ze op. Ga je richting het westen, dan kom je langs Grolloo en Rolde, die route is 49 kilometer. Je kan ook de oostelijke route pakken, dan kom je door Gasselternijveen en Gieterveen. Die route is 42 kilometer", aldus Braams.

Belangstelling wekken

Met de fietsroutes hoopt hij dat er meer belangstelling komt voor monumenten in onze provincie. Volgens Braams hebben we soms te weinig oog voor deze stukken Drentse historie. Met zo'n tocht kan er meer aandacht voor ontstaan. "Het is heel belangrijk denk ik. We mogen niet vergeten waarom de monumenten er staan. Bijvoorbeeld door dingen die in de oorlog zijn gebeurd. Het is belangrijk dat mensen dat weten en dit kunnen beleven."

Zelf is hij ook wat monumenten tegengekomen. Eentje springt er volgens hem tussenuit. "De Magnuskerk in Anloo. Er hangt een bijzondere sfeer rondom die kerk. Dat trekt mij heel erg aan", vertelt Braams. "Een aanradertje vind ik." Hij hoopt dat veel mensen gebruikmaken van zijn routes. "Als er vierhonderd mensen komen, dan is dat al veel, vind ik. Wat nog meer komt is mooi meegenomen natuurlijk."