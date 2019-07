Wereldprimeur op Erica: biologische kunstgraskorrels

Het bedrijf Senbis uit Emmen ontwikkelde de nieuwe korrel. Jarenlang zijn ze al getest in het laboratorium en nu gaan ze in de praktijk getest worden.Bas Krins van Senbis over het voordeel van de nieuwe korrel, ten opzichte van bijvoorbeeld korrels van rubbergranulaat, kurk en kunststof. "Veel van de korrels komen naast het veld terecht. Op het moment dat deze korrel in de natuur terechtkomt, breekt 'ie op termijn volledig af en zal de korrel niet de natuur vervuilen. Wij kennen geen enkel ander bedrijf in de wereld dat een materiaal ontwikkelt dat afbreekt."Krins wil niet kwijt van wat voor materiaal zijn korrel gemaakt is. "Dat is het geheim van de smid. We hebben heel veel tijd, energie, geld en moeite gestopt in de receptuur. Dat willen we dus graag nog even voor onszelf houden."Senbis is een jaar of drie, vier bezig geweest om de korrel te ontwikkelen. Nu gaat 'ie dus naar buiten, om getest te worden. De resultaten van de praktijktest zullen relatief lang op zich laten wachten. "Hoe de speeltechnische eigenschappen zijn, dat weet je al wel na een paar maanden. Maar we willen ook weten hoe het materiaal zich op lange termijn houdt. Bijvoorbeeld: gaat het per ongeluk afbreken als het nog op het veld ligt. Ook naar dingen als slijtage en de invloed van zonlicht, zijn we benieuwd. Dat is een kwestie van meerdere jaren. Om echt alles te willen weten moet je de korrel net zo lang testen als een kunstgrasveld meegaat. Dat is tien jaar."De korrels worden straks getest op een nieuw kunstgrasveld bij SC Erica, dat nog aangelegd moet worden. Het is een veldje van twintig bij dertig meter."Een nieuw veld komt er", zegt voorzitter Jan Jeuring van SC Erica. Volgens hem waren er al langere tijd plannen om een veld aan te leggen, waar de jongste jeugd kan spelen en waar ook getraind kan worden. "Daar was al wat geld voor beschikbaar. Toen kwamen we in contact met de gemeente en Senbis en hebben we gezegd: de test kan hier plaatsvinden."De aanleg van het nieuwe kunstgrasveldje bij SC Erica begint deze zomer. Het kost 91.000 euro. Wethouder René van der Weide van de gemeente Emmen daarover. "Het bedrijf Senbis heeft zelf kosten gemaakt voor de ontwikkeling. Daarnaast doet SC Erica een bijdrage en ook de gemeente Emmen en de provincie Drenthe."De afgelopen jaren is er veel te doen geweest over kunstgrasvelden. Zo zouden de korrels gemaakt van rubbergranulaat kankerverwekkende stoffen bevatten. Later werd dit weer tegengesproken. Wel zijn ze slecht voor het milieu, stelde het RIVM In de gemeente Emmen nemen ze het zekere voor het onzekere en zijn de korrels op nieuwe kunstgrasvelden van kurk of kunststof. Nadeel bij kurk is dan weer dat die korrels in de winter kunnen bevriezen, waardoor het veld alsnog onbespeelbaar is. Volgens Bas Krins van Senbis is één ding zeker. "Onze korrel bevat geen gevaarlijke stoffen, dus die komen er ook niet uit."