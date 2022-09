Geen buitenslapers bij aanmeldcentrum Ter Apel, nieuwe noodverordening van kracht

Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hoefde in de nacht van vrijdag op zaterdag niemand buiten te slapen. Volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is het gelukt om mensen onder te brengen in Stadskanaal, Haren en in Ter Apel zelf. Het ging in totaal om een groep van tussen de 400 en 500 mensen.

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) had vrijdagavond beloofd dat er met ingang van die dag niemand meer buiten hoefde te slapen. Dat lijkt gelukt, meldt het COA zaterdagochtend. "Met veel kunst- en vliegwerk", stelt een woordvoerster.

Asielzoekers slapen al maanden buiten in Ter Apel. Een deel van de vluchtelingen wil dicht bij het aanmeldcentrum blijven om op tijd te zijn voor hun identificatie en registratie. Door alle drukte verloor het COA het zicht op de aanmeldingen.

Extra opvang gaat open

Vandaag gaat in het Groningse Zoutkamp een noodopvanglocatie open voor asielzoekers die nog niet terechtkunnen in Ter Apel. Daar kunnen mensen wachten tot ze wel naar het aanmeldcentrum kunnen en de procedure kunnen ingaan. Op de kazerne in Zoutkamp kunnen maximaal zevenhonderd mensen worden opgevangen.

De gemeente Goes gaat tijdelijk maximaal vierhonderd extra asielzoekers opvangen in de Zeelandhallen, zo is vrijdagavond bekendgemaakt. De eerste asielzoekers arriveren daar waarschijnlijk vandaag.

Verboden voor niet-geregistreerde asielzoekers

In Ter Apel geldt sinds vandaag een nieuwe noodverordening. Het is vanaf vanmiddag verboden voor asielzoekers die nog niet zijn geregistreerd bij het aanmeldcentrum om zich rond het centrum te begeven.