Alle stukjes windmolen worden de komende week gebracht

Eerste windmolentransport verloopt zonder incidenten

De vrachtwagens rijden 's nachts en 's ochtends vroeg, om te voorkomen dat mensen die langs de route wonen er last van hebben. Ook kan het normale verkeer op deze manier zoveel mogelijk gewoon doorrijden.Als eerste komen morgenochtend vroeg de zogeheten hub, nacelle en drive train aan. De hub is de kop voorop de windmolen, waar de wieken aan worden vastgemaakt. De nacelle is het deel daarachter, waar onder andere de elektromotoren in zitten. De drive train is het deel dat de draaiing van de wieken overbrengt naar het binnenste van de nacelle.Vanaf de rotonde in Gieten zullen deze transporten achter elkaar aan naar de bouwlocatie rijden.Vanaf maandag worden de zes torendelen naar het windpark gebracht. Vijf torendelen worden aangevoerd via een nieuwe route: vanuit Duitsland via Ter Apel en Nieuw-Weerdinge naar de Drentse Mondenweg.Woensdagavond wordt het laatste torendeel gebracht. Die vrachtwagen rijdt wederom via de rotonde in Gieten.