Gemeente Westerveld gaat vijftig vluchtelingen opvangen

De gemeente Westerveld laat nu als eerste gemeente weten hoeveel vluchtelingen het opvangt. Het is nog niet bekend hoeveel vluchtelingen de andere gemeenten op zich nemen. Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe en burgemeester van Assen, zei gisteren tegen RTV Drenthe dat het om tientallen per gemeente gaat. De plekken zijn nodig om Ter Apel te ontlasten.

Waar de vluchtelingen in Westerveld komen, is nog niet bekend. De gemeente zegt in gesprek te zijn met een aantal accommodaties. Marco Out zei dat er geen enkele locatie wordt uitgesloten. "Nu leveren de kerken een bijdrage, maar dat kunnen ook bijvoorbeeld ook hotels of vakantieparken zijn. Iedere gemeente zal als dat bekend is contact zoeken met omwonenden en er verder over communiceren."