Wordt de volgende marathon op natuurijs in Vries gereden?

De plannen zijn nog niet helemaal rond want er is nog geld nodig en daarom zoekt de club sponsoren. In totaal kost de aanleg van de baan twee ton. De baan moet zowel in de zomer als winter te gebruiken zijn. In de winter natuurlijk voor het schaatsen en in de zomer voor bijvoorbeeld skeeleren. Secretaris van de ijsvereniging Alle Tamminga: "Daarnaast moet de baan ook toegankelijk zijn voor gehandicapten. Zo kunnen zij hier terecht voor rolstoelactiviteiten."Als de financiering rond is begint de club in oktober met de aanleg van het asfalt. "Het is wel de bedoeling dat we in de winter, als het vriest, gelijk kunnen schaatsen." Hier hoort dan ook de strijd om de eerste marathon op natuurijs bij. "Ja, daar gaan wij natuurlijk wel voor", aldus de voorzitter.