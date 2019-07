Het was een 'frisse nacht', maar niet uitzonderlijk

In Eelde was het de op vier na koudste nacht op 10 cm hoogte met 1,1 graden. In Hoogeveen daalde de temperatuur tot 2,8 graden en daarmee staat afgelopen nacht nog net in de top-3. “Het was een frisse nacht”, duidt RTV Drenthe-weerman John Havinga. Toch vindt hij het niet uitzonderlijk.“Dat het dagrecord wordt verbroken gebeurt steeds vaker”, zegt Havinga over de kou in Twente. “Bij een maandrecord heb je het over een reeks van dertig dagen over een periode van zo’n honderd jaar. Dan spreek je over een verbreking van een lange termijn. Dat is uitzonderlijk.”Een temperatuurmeting op 10 cm hoogte; Havinga plaatst een kanttekening. “Als je metingen door elkaar gebruikt, geeft het een verwarrende weergave. Op 10 cm hoogte is het altijd het koudst.” Normaal wordt de temperatuur namelijk gemeten op 1,5 meter hoogte.Dat wordt duidelijk als de metingen in Eelde en Hoogeveen erbij worden gepakt. De temperatuur daalde respectievelijk tot 5,2 en 4,6 graden.Vorige week konden mensen nog in een t-shirt tot laat buiten zitten, afgelopen nacht konden de winterjassen weer aan. Wat veroorzaakte deze frisse nacht? “We hadden te maken met een Noordwestelijke aanvoer van lucht”, aldus Havinga. “Het was een polaire lucht uit de Noordelijke IJszee en het noorden van de Atlantische Oceaan.”Daarnaast was er weinig bewolking en was het rustig door weinig wind. “Als het rustig is kan de aarde zijn warmte goed kwijt. Zo bereikt de temperatuur aan de grond een lagere waarde”, aldus Havinga.De winterjas kan vanavond weer plaatsmaken voor de zomervariant, omdat de polaire lucht plaatsmaakt voor gematigde lucht. Daarnaast is er sprake van meer bewolking. Weerman Havinga verwacht een nachttemperatuur van 14 graden.