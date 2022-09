Een motorrijder is na een ongeluk bij Klazienaveen per traumahelikopter naar het ziekenhuis vervoerd.

De motorrijder is in botsing gekomen met een auto op de Van Echtenskanaal Noordzijde. Hoe de motorrijder eraan toe is, is niet bekend. Zowel de motor als de auto raakte daarbij flink beschadigd. De politie spreekt van een ernstig verkeersongeval.