Drie maatregelen om schapen te beschermen tegen wolf: 'Je moet slimmer zijn'

Reden om te blijven pleiten voor zijn drie tactieken, totdat Nederland de wolf leert kennen, in zee gaat met zijn effectievere oplossingen en de aloude ideeën over het dier laat varen. "Er wordt nog van de 'gemiddelde' wolf uitgegaan, maar we weten dat-ie niet schuw is en zich ook overdag laat zien. Hij loopt door dorpen heen, ooo door Amersfoort of Veenendaal. Overheidsadviseurs zeggen dan: het is een toevalstreffer, de wolf schrok en is daarom de bebouwede kom ingevlogen. Dan denk ik echt: snap je het wel?"