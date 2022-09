Corso's Elim en Frederiksoord vieren uitgesteld feestje

Twee jaar lang werden de jubileumsfeestjes van de corso's in Elim en Frederiksoord uitgesteld, vanwege corona. Maar vandaag barst het feest in alle hevigheid los. In beide dorpen worden de jubilea op traditionele wijze gevierd, met een lange rij versierde praalwagens vol kunstig gearrangeerde bloemen.

"Ik denk dat het bij iedereen heel veel prikkels en spanning geeft", zegt Nathalie Sturm van Corso Frederiksoord. "We hebben er echt naar uitgekeken."

Corso Frederiksoord bestaat zestig jaar en Bloemencorso Elim viert haar vijftigste verjaardag. Een bloemencorso is een optocht van versierde wagens die voor een groot deel bedekt zijn met bloemen. Hier worden vooral dahlia's voor gebruikt, die met de hand op de wagen geprikt worden. Corso's zijn meestal in augustus of september, omdat de dahliabloemen dan op hun mooist zijn. Bloemencorso's zijn in 2021 uitgeroepen tot Unesco Immaterieel Cultureel Erfgoed.

'Niet geslapen'

Corso Frederiksoord is een sociaal evenement, waar deelnemers maandenlang mee bezig zijn. Om iedereen na twee jaar coronastop weer in beweging te krijgen, was nog niet zo makkelijk. Sturm: "Het was weer even opstarten inderdaad. Sommige groepen hebben nog weinig mensen dus we hopen dat dat weer een beetje opkomt."

Daarentegen heeft het corso wel een nieuwigheidje dit jaar in de vorm van een juniorcorso. Jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar bouwden voor het eerst zelf een corsowagen. Hiermee wil de organisatie deze leeftijdsgroep meer betrekken bij het evenement.

Het thema dit jaar is 'Corso 60 Vermaak oe!' en daar geeft elke groep zijn eigen invulling aan. Aan de wagen van liefhebbers van piratenmuziek is wekenlang elke avond gewerkt en zelfs vannacht tot in de late uurtjes. "Ik heb niet geslapen", zegt wagenbouwer Janco Smit. "Om zeven uur ging de laatste bloem erin en om acht uur moesten we de wagen al uit de tent rijden. Dus dat had geen zin."

Elim is gratis

Ook in Elim barstte het feest vandaag los. Dit corso is, in tegenstelling tot een aantal grotere corso's, voor bezoekers gratis. "Dan is het voor iedereen. Ook voor iemand die geen budget heeft", zegt Klaasje Guichelaar van Bloemencorso Elim. "Soms ben je zo dertig euro verder en dat vind ik best wel prijzig."

Het vijftigjarige jubileum werd gevierd met een optocht door het dorp. Kinderen op een versierde fiets of skelter worden afgewisseld met muziekkorpsen en grotere versierde wagens, zoals een volledig met roze dahlia's bedekte 70's hippie-bus.

De afgelopen twee jaar werden met bloemen mozaïeken gemaakt naast de weg, omdat de optocht niet doorging. De organisatie is dik tevreden dat het vandaag weer zo kon. "Hier word ik vrolijk van", zegt Guichelaar. "Mozaïekborden zijn leuk, maar dit is toch de optocht die we graag neer willen zetten."