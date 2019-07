Moordverdachte zaak Hoogerbrugge werkt niet mee aan politieonderzoek

Op 15 augustus verschijnt de 47-jarige Hala E. voor het eerst op een openbare zitting bij de rechtbank in Assen.De geboren Soedanese is inmiddels twee maanden in Nederland . Op 3 mei werd ze vanuit haar huidige woonplaats Londen naar ons land gebracht, nadat ze eind april liet weten dat ze zich niet langer tegen uitlevering verzette. Dat had ze sinds haar arrestatie eind augustus vorig jaar tot dan toe wel gedaan.Het politieonderzoek naar de moord op Hoogerbrugge in december 2017, is nog in volle gang. De 49-jarige oud-militair werd door zijn ouders met een ingeslagen schedel op bed gevonden. Ze waren bezorgd naar zijn huis aan de Dr. Anton Philipsstraat gegaan, omdat ze al een paar dagen geen contact kregen met hun zoon.Inmiddels is duidelijk dat hij en Hala E. elkaar kennen uit Hoogeveen. E. had een tijdje een Arabische supermarkt, waar Hoogerbrugge wel eens kwam. Ook na haar emigratie naar Groot-Brittannië bezocht de vrouw Hoogerbrugge nog geregeld.Haar advocaat Ronald Knegt wil tot eerste zitting half augustus niks zeggen. "Dat is niet in het belang van mijn cliënte", reageert hij. "Op de zitting wordt meer duidelijk over hoe de verdediging deze zaak ziet."Vorige maand werd bekend dat de politie er rekening mee houdt dat Hoogerbrugge voor zijn dood is gedrogeerd , omdat in het stoffelijk overschot lichaamsvreemde stoffen zijn gevonden. Het Nederlands Forensisch Instituut doet daar onderzoek naar. Het OM wil daar voorlopig niks over kwijt.Op 15 augustus wordt de moordzaak nog niet inhoudelijk behandeld. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. In augustus gaat het om een pro-formazitting, een korte zitting waarbij de stand van het onderzoek wordt besproken en de rechtbank bepaalt of Hala E. langer vast moeten blijven zitten.