Noodverordening Ter Apel wordt aangepast na kritiek VluchtelingenWerk

De noodverordening die sinds vanmiddag geldt rond het aanmeldcentrum in Ter Apel, wordt na een paar uur weer aangepast. Dat meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Groningen tegen persbureau ANP.

VluchtelingenWerk Nederland uitte kritiek op de verordening, die niet-geregistreerde asielzoekers verbood om nog rond het aanmeldcentrum te verblijven.

Het verbod geldt niet voor mensen die al wel staan geregistreerd of mensen die een afspraak hebben bij het aanmeldcentrum om zich te laten registreren. Maar asielzoekers die net aankwamen, konden volgens VluchtelingenWerk geen kant op. Zij mochten niet op het terrein komen volgens de tekst van de noodverordening, terwijl dat wel nodig is om een afspraak te maken in het centrum.

"Wettelijk moet iedereen die bescherming zoekt zo snel mogelijk asiel aanvragen in Ter Apel", legt een woordvoerster van VluchtelingenWerk uit. "Hoe is dat mogelijk als het hen verboden is daarheen te gaan?"

'Te strak geformuleerd'

De veiligheidsregio laat weten dat de verordening inderdaad "iets te strak is geformuleerd". De organisatie werkt aan een nieuwe tekst, waaruit duidelijk zou moeten worden dat mensen die voor het eerst aankomen in Ter Apel wel naar het aanmeldcentrum kunnen om te laten weten dat ze er zijn.

Afgelopen weken sliepen geregeld honderden mensen op het terrein voor het aanmeldcentrum. Om dat te voorkomen, is vandaag de noodopvang in Zoutkamp in Noordwest-Groningen geopend. Daar is plek voor vijf- tot zevenhonderd mensen.

In de eerste dagen kunnen er ongeveer 250 mensen terecht. In de komende tijd wordt dat aantal uitgebreid. De eerste bus arriveerde rond 14.30 uur vanmiddag met ongeveer vijftig mensen aan boord en rond 16.00 uur kwam de tweede bus aan met een even grote groep passagiers.

Voorzieningen

"Mensen krijgen een bed, ze kunnen hun spullen opbergen in kastjes waar ze een sleutel van krijgen. Als dat achter de rug is kunnen ze naar de eetzaal om even wat te eten en te drinken en even tot rust te komen. We doen het rustig aan, het is een geleidelijk proces", legt het COA uit.