Bij theaterstuk Mammoet gaat alles van onder naar boven

Bij Mammoet hoeven bezoekers straks niet te rekenen op gordijntjes, waar de spelers achter vandaan komen. "Normaal gesproken in een theater komt alles uit de coulissen, van rechts naar links", vertelt decor-ontwerper Michiel Voet. "Maar ik wilde in dit geval dat het van onder naar boven zou gaan.""Deze voorstelling gaat over de oertijd, over een groep mensen op het toneel die op zoek is naar oude rituelen en gebruiken. Die archeologische gedachte wilde ik in het toneelbeeld vormgeven, door alles te laten verdwijnen en verschijnen in de diepte. Dat is een heel specifiek kenmerk van het decor voor Mammoet."Het hele decor is daarom bijna drie meter boven het maaiveld opgebouwd, zodat er ruimte onder het toneel is. In de vloer zitten talloze luiken verwerkt.Regisseur van het theaterstuk bij Buinen is Tom de Ket. Geen onbekende in het Drentse theaterland: zo regisseerde De Ket bijvoorbeeld ook Het Pauperparadijs in Veenhuizen. Opnieuw waagt hij zich aan openluchttheater, waarbij de elementen een grote rol spelen. Natuurlijk hoopt De Ket op droog weer tijdens de voorstellingen, al ziet hij een regenbui niet met argwaan tegemoet. "Als het ongelofelijk hard regent, dan maakt dat mensen niks uit. Dat geeft een meer dramatische kracht."Tijdens elke voorstelling kunnen er duizend man in het theater op het Buinerveld. Het publiek zit in een halve cirkel, rondom een podium dat zeventig meter breed is.Op dit moment is de helft van de kaartjes verkocht, zo'n 17.500 stuks. De Ket hoopt natuurlijk dat het stuk uitverkocht raakt, maar: "Dat weet je nooit. Bij Het Pauperparadijs was dat ook zo, pas toen mensen het zagen zeiden ze: 'Dit moet je zien!' Ik hoop dat dat hier ook weer gebeurt. Daar heb ik goede hoop op."In totaal zijn er deze zomer 36 voorstellingen van Mammoet. Dinsdag 16 juli is de eerste try-out.