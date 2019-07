Ze deden een plas en parkeren in Assen blijft zoals het was

Een raadsmeerderheid is zo onderhand wel klaar met de slepende parkeerdiscussie. Begin dit jaar is het betaald parkeren in de avonduren en op zondagmiddag na twee jaar weer afgeschaft in Assen. Dat vindt een raadsmeerderheid nu wel afdoende."Laten we het parkeerbeleid rust en ruimte geven om eens te gedijen. Nu een dikke streep eronder en de boel een tijdje parkeren. Laten we maar eens bewijzen dat dit een goed parkeerbeleid is", was de oproep van ChristenUnie-raadslid Tjerk Medemblik richting de andere fracties.Ook de PvdA is er duidelijk klaar mee. "De brief van MKB Retail maakt het voor ons niet anders. We zijn in een week tijd al een wethouder kwijtgeraakt die over dit dossier ging, en een voorzitter van binnenstadsvereniging Vaart in Assen. Maar welke bijdrage leveren de ondernemers zelf aan een gastvrij parkeerbeleid? De kortingsregeling die ze voor hun klanten konden regelen, die is maar mondjesmaat toegepast", kaatste PvdA-raadslid Albert Smit de bal terug naar de binnenstadondernemers.Alleen D66 en CDA stemden tegen het voorstel om verder niks meer te veranderen aan de parkeertarieven. CDA wil net als MKB Retail minimaal het tweede uur gratis parkeren en het liefst de eerste twee uur gratis. Maar volgens andere partijen is dat niet haalbaar en betaalbaar.D66 noemt het vooral 'een gemiste kans' dat gemeente er niet samen met de ondernemers uitgekomen is, ondanks meerdere gesprekken aan parkeertafels."Parkeren drijft opnieuw een wig in de samenwerking tussen ondernemers en gemeente, terwijl we juist samen de schouders onder de binnenstad moeten zetten", klonk het.D66-fractievoorzitter Remi Moes wil dat het college er alles aan doet om de samenwerking nieuw leven in te blazen, vooral gezien de moeilijke missie waarvoor gemeente en binnenstad staan, namelijk het leeggelopen stadscentrum nieuw leven inblazen.De VVD steunt ook het collegebeleid om verder niets te veranderen. "De samenwerking is niet naar wens van alle belanghebbenden verlopen. De verwachting van sommigen was hooggespannen, maar meepraten en meedenken betekent niet dat iedereen gelijk kan krijgen", aldus VVD'er Richard Klok.De liberalen gingen nog een stapje verder. Ze gaven aan dat men in Assen juist blij mag zijn dat ondanks de verslechterde financiële positie van de gemeente de tarieven niet verhoogd worden."Gelukkig niet, en zo blijven we met onze prijzen gelijkwaardig aan andere steden. We willen de stad wel toegankelijk houden. Het kan vast anders en volgens sommige belanghebbenden vast ook beter, maar het is belangrijk dat er nu duidelijkheid is. Want dit is een belangrijke bouwsteen om verder aan de binnenstad te bouwen", meent Klok.Twee weken geleden kreeg Binnenstadsvereniging Vaart in Assen ook al geen steun vanuit de raad om het parkeervoorstel van B en W, om niets te doen, 'toch nog even te parkeren'.De binnenstadsclub wilde extra tijd gebruiken om opnieuw met het college te praten en via die weg toch iets te doen aan de parkeertarieven. Maar dat bleek twee weken geleden al een kansloze missie. MKB Retail Assen kreeg vanavond uiteindelijk ook nul op het rekest.