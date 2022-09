Auto in Assen in vlammen opgegaan

Een auto in Assen is vanochtend vroeg verwoest door brand. De auto stond geparkeerd aan de Vredeveldseweg.

De oorzaak van de brand is nog onbekend, brandstichting wordt niet uitgesloten. Begin deze maand was er ook al een autobrand in de wijk Vredeveld.

Een automobilist zag vannacht zijn auto spontaan in brand vliegen, toen hij reed op de N863 bij Weijerswold tussen Schoonebeek en Coevorden. De automobilist merkte dat er iets niet in orde was en kon de auto nog net op tijd aan de kant zetten. Hoe de brand kon ontstaan, is niet bekend. Er raakte niemand gewond