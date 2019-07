Kassa rinkelt bij Drentse clubs na succes Oranjeleeuwinnen

Het is een prachtige steun die we ook weer in het damesvoetbal willen investeren Tjeerd de With, voorzitter VV de Weide

FIFA compenseert de clubs waar de spelers op het WK hun opleiding hebben genoten. 50 procent van de vergoeding gaat naar clubs waar een speler tussen haar 12e en 22e jaar heeft gespeeld. De andere helft gaat naar de club waar de speler nu onder contract staat. Hoe langer een land in het WK zit, hoe meer geld de clubs aan compensatiegeld ontvangen. In totaal geeft de wereldvoetbalbond bijna 8,5 miljoen dollar uit aan vergoedingen.

Beide clubs ontvangen een opleidingsvergoeding van wereldvoetbalbond FIFA omdat ze Vivianne Miedema hebben opgeleid. Tot 2009 speelde ze bij HZVV, daarna maakte ze de overstap naar stadsgenoot VV de Weide totdat SC Heerenveen haar daar in 2011 oppikte. Hoe verder Miedema’s Oranje in Frankrijk komt, hoe zwaarder de geldbuidels van de twee clubs worden (zie kader). Hoeveel ontvangen de clubs?Volgens secretaris Ciska Snel van VV de Weide moet je denken aan een bedrag richting de 2000 euro. Dat is inclusief de finaleplek. Het bedrag dat HZVV ontvangt ligt lager omdat ze na haar twaalfde korter bij die club heeft gespeeld.“Het is een prachtige steun die we ook weer in het damesvoetbal willen investeren”, zegt voorzitter Tjeerd de With van VV de Weide. Waar het geld precies terechtkomt zal begin volgend seizoen worden besloten. Mogelijk wordt het geld besteed aan materieel en jeugdtrainers. De voorzitter benadrukt: “Het gaat erom dat iedereen met plezier kan voetballen en dat ze de kans krijgen zich te ontwikkelen.”Priscilla Niemeijer, secretaris van HZVV, laat weten dat bij die club ook nog niet vaststaat waar het geld aan wordt besteed. “Dat wordt na de zomerstop besloten.”Miedema heeft een belangrijk aandeel in het Oranje-succes. In Frankrijk heeft ze dit WK al drie doelpunten gemaakt. Inmiddels is de 22-jarige speler van Arsenal topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Secretaris Snel zegt net als de rest van de vereniging trots te zijn op Miedema en volgt de prestaties in Frankrijk op de voet. “Het is onze Vivianne.”“Wij volgens het hier met gepaste trots”, zegt Niemeijer. “Wij hebben het in de kantine gekeken. Het leeft echt bij de meisjes hier. Ze willen de nieuwe Miedema zijn.”