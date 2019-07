FC Emmen kijkt verder dan Slagveer, Hiariej in gesprek

Kolar topschutter FC Emmen bij Rolder Boys: 0-10

Voor die laatste positie is Luciano Slagveer een optie, maar de Drentse club kijkt inmiddels al verder.Slagveer, die vanavond twee keer scoorde in het oefenduel tegen Rolder Boys, had een streepje voor, maar door de houding van zijn huidige club SC Lokeren is Emmen inmiddels gedwongen door te schakelen.De Belgische club komt namelijk helemaal niet in beweging om ook maar iets aan het huidige contract van Slagveer te doen. De snelle aanvaller heeft nog een doorlopend contract, tot de zomer van 2020 bij Lokeren, maar dat contract is voor Emmen niet te betalen.Lokeren of Slagveer zelf moeten water bij de wijn doen, maar kunnen daar niet al te lang meer mee wachten.Tom Hiariej, die sinds dag één van de voorbereiding zijn conditie op peil houdt bij FC Emmen, speelde vanavond tegen Rolder Boys een uur lang als centrale verdediger en lijkt zich prima te voelen bij de Drentse club.Ook Dick Lukkien is tevreden over de geboren Winschoter en liet weten dat volgende week met Hiariej zal worden gesproken. De bijna 31-jarige oud-speler van FC Groningen, Cambuur en het Australische Central Coast Mariniers liet vanavond weten overal voor open te staan en zeker ook voor FC Emmen.