Cel- en werkstraf voor Assenaar die agent met bloed in gezicht spuugt

De Assenaar sloop op 7 september vorig jaar een studentenwoning aan de Blekerslaan in Groningen binnen. Hij griste daar huissleutels uit een kamer en ging later in dezelfde week twee keer in de woning naar binnen. Zo wist hij een televisie en drie tassen buit te maken.Agenten keken in dezelfde week op van 'vreemd rijgedrag' van een brommerrijder. Die slingerde rond in Kolham. Het aparte rijgedrag was reden tot controle en het bleek om de Assenaar te gaan. Hij reed op een in augustus gestolen brommer. Daarvan was aangifte gedaan door de eigenaar.Toen de dienders hem staande hielden 'ontplofte' de Assenaar. Hij bedreigde en beledigde een agent met de dood. Daarna bekraste hij zichzelf met sleutels. Het bloed nam hij op met zijn mond, en spuugde vervolgens de agent in het gezicht. De Assenaar schreeuwde daarbij dat hij hiv-positief was en aids had.De agent liet zich na de schrik testen op hiv en vreesde een tijdlang voor een slechte uitslag. Het beheerste diens leven zo, dat hij daarvoor in therapie is. De agent kreeg een goede uitslag. Hij deed wel aangifte tegen de Assenaar. Ook diende de agent een schadeclaim van 2100 euro in voor al het leed, met mogelijk ziekteletsel, dat hem was aangedaan."Er is hier geen sprake van bedreiging met zwaar letsel, maar wél met enig letsel", zei de officier over het bloedspugen in het gezicht van de agent. "Met alle gevaren van dien." Hij had naast de celstraf een hogere werkstraf van 240 uur geëist.De rechter sprak over "zeer nare feiten". Hij wil dat de Assenaar naast zijn straf een ambulante behandeling ondergaat voor zijn agressie. Ook moet de spugende dief 2100 euro aan de agent betalen.De Assenaar verscheen op zitting. Hij was dom geweest, opperde hij. Hij bleek geen aids te hebben. Wel waren de sleutels waarmee hij zich tijdens de aanhouding had bekrast van de studentenwoning aan de Blekerslaan.De Assenaar hoeft de gevangenis niet meer in en heeft zijn straf in voorarrest al uitgezeten. Een voorwaardelijke werkstraf van veertig uur lag nog wel op de plank. Hij liep nog in zijn proeftijd toen hij deze feiten beging. Daarom moet hij deze straf ook uitvoeren.Zijn proeftijd is op drie jaar gesteld.