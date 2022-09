Ministerie sloeg hulp INLIA af bij aanpak opvangcrisis Ter Apel

Dat blijkt uit onderzoek van het programma Pointer (KRO-NCRV). INLIA is een kerkelijke netwerkorganisatie die vluchtelingen in nood helpt. "We hebben bij herhaling aangeboden om kwetsbare asielzoekers op te vangen. We hadden bedden gereserveerd in kerken rond Ter Apel, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Het ministerie heeft daar later excuses voor aangeboden, want er lagen zwangere vrouwen en kinderen buiten. Dat had nooit mogen gebeuren", stelt INLIA-directeur John van Tilborg.