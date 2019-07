Forse celstraffen voor overvallers pizzeria Marum

Cel geëist tegen man uit Roden voor gewelddadige overval op pizzeria

Een negentienjarige man uit Nuis moet 2,5 jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk. De laatste verdachte, een achttienjarige Drachtster krijgt tien maanden jeugddetentie, waarvan vier voorwaardelijk. Dat meldt RTV Noord De mannen uit Roden en Nuis drongen op 30 oktober vorig jaar de pizzeria in Marum binnen, terwijl de eigenaar bezig was met afsluiten. De man kreeg 26 klappen en raakte bewusteloos. De Drachtster stond op de uitkijk. In totaal maakten ze een kleine tweehonderd euro buit. Ze moeten in totaal het slachtoffer ruim 18.000 euro terugbetalen.Het slachtoffer was een bekende van één van de jongens. Zo wisten ze dat hij vaak veel contant geld op zak had. De jongens hadden geldproblemen en drugsschulden die ze moesten afbetalen.Alle drie moeten ze zich laten behandelen voor hun problemen. Ook mogen ze tijdens hun proeftijd geen contact hebben met elkaar en niet op De Wending in Marum komen, de straat waar de pizzeria zit.In het vonnis hield de rechtbank rekening met de forse impact op het slachtoffer. "Ingrijpend en traumatisch", zo noemt de rechter de overval. "Het is een ernstig en laf feit." De eigenaar van de pizzeria durft niet meer alleen over straat en voelt zich alleen veilig in zijn eigen auto. Het plezier in zijn werk is hij kwijt, zo vertelde hij in een slachtofferverklaring.