Spuitvrije zones helpen concentratie gewasbeschermingsmiddelen bij woningen te verlagen

Dat zegt professor Roel Vermeulen. Hij is de wetenschappelijk leider van het blootstellingsonderzoek dat eerder is uitgevoerd door het RIVM, het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vermeulen was donderdagavond één van de sprekers tijdens een avond over gewasbeschermingsmiddelen in het provinciehuis in Assen.Uit het landelijke onderzoek bleek dat er vlakbij bebouwing, in huisstof in woningen en in urine van de bewoners concentraties gewasbeschermingsmiddelen zijn aangetroffen. En hoe dichterbij een veld, hoe hoger de concentratie.Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor onrust onder bewoners. Onder andere in een gemeente als Westerveld. Daar wordt ook nagedacht over de invoering van een zone tussen de bollen en woningen waar niet gespoten mag worden. Progressief Westerveld is groot voorstander.De PvdA sluit zich daar komende dinsdag bij aan als de partij een motie indient tijdens de algemene beschouwingen. Daarin staat dat er 'spuitarme zones' moeten komen van vijftig meter vanaf bebouwing en natuurgebieden.Wel vinden ze dat een stuk van 25 meter ook goed is als de bollenteler er mais of bloemen tussen zet. Volgens de PvdA zouden de overheid en het RIVM onderzoek moeten doen naar het effect van zo'n zone en het planten van een zogenaamd 'vanggewas' als mais.Volgens hoogleraar Vermeulen helpt een spuitvrije zone wel. "Als je de blootstelling zou willen verlagen en de afstand groter wordt, dan wordt de concentratie aan gifstof kleiner."Daarbij gaat het vooral om de verspreiding van deeltjes van gewasbeschermingsmiddelen door de lucht. Een andere manier van verspreiding is huisstof. "Ook daar zou die concentratie afnemen als er een spuitvrije zone is."Vraag is steeds hoe groot zo'n zone moet zijn. Er wordt gesproken over tien meter, maar ook over 25 meter en vijftig meter. Maar het is moeilijk om aan geven hoe groot zo'n zone moet zijn volgens Vermeulen. "Ik kan daar geen wetenschappelijk onderbouwd antwoord op geven. Dat moet worden onderzocht. We kunnen wetenschappelijk niet zeggen wat de afstand betekent."De keuze voor een spuitvrije zone ligt volgens Vermeulen bij de overheid. Want onderzoek is er nooit gedaan. De overheid moet samen met omwonenden bepalen wat wenselijk is.Of stroken mais of bloemenmengsels werken als 'vanggewas' is niet duidelijk. Volgens Vermeulen zou daar onderzoek naar gedaan moeten worden.De motie van de PvdA wordt volgende week ingediend. Dan zal ook moeten blijken of er voldoende steun voor is. Wethouder Wilfried de Jong komt namens de gemeente ook met een standpunt over bollenteelt.Belangrijker is volgens betrokken partijen misschien wel het onderzoek naar de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de gezondheid. Over een dergelijk onderzoek wordt nu nagedacht.