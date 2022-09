Week van Drenthe: honderden opvangplekken en de NAM staat te koop

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) staat te koop. Deze week werd bekend dat een van de grotere werkgevers in Drenthe in de verkoop gaat, als het aan eigenaren Shell en ExxonMobil ligt.

De provincie Drenthe gaat zich hard maken voor het behouden van de werkgelegenheid en de lopende schadeafhandeling, mocht de verkoop definitief worden. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil ook in gesprek met de nieuwe eigenaar. De NAM wordt verkocht, omdat Shell en ExxonMobil een goede prijs denken te kunnen krijgen vanwege de hoge gasprijzen. De verwachte verkoopprijs ligt op ruim een miljard euro.

De middelbare scholen zijn weer begonnen, met op RSG Wolfsbos in Hoogeveen zelfs een compleet nieuwe opleiding: het ICT Lyceum. Wolfsbos start hiermee om de overstap van de middelbare school richting het mbo, hbo of de universiteit makkelijker te maken. Volgens de school is de uitval ontzettend groot omdat leerlingen tijdens hun vervolgopleiding nog niet goed doorhebben wat er allemaal op hen afkomt. "Door ze een goede basis mee te geven hopen we een bijdrage te leveren", zegt coördinator van de opleiding, Ineke Baks.

Glastuinbouwers

Door de stijgende prijzen luiden glastuinbouwers de noodklok. Ze houden het hoofd nauwelijks boven water, zoals in Erica. Daar zetten ze de kachels komende winter uit, met gevolgen voor de lelieachtige snijbloem alstroemeria', zegt bloemenkweker Rick Melenhorst. "Ik verwacht dat de planten het wel overleven. De bloem komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika. Daar kan het in de bergen ook koud zijn." De productie zal wel wegzakken. In mei volgend jaar verwacht Melenhorst weer bloemen te hebben.

Mbo-schooljaar geopend in Drenthe

De officiële aftrap van het landelijke mbo-schooljaar is in Hoogeveen. Minister Rob Jetten is aanwezig en heeft een boodschap: mbo'ers zijn harder nodig dan ooit. "De opgaven waar wij in Nederland voor staan gaan alleen lukken met goede vakmensen, die in de klimaatbranche aan het werk gaan."