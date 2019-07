Bijna ton extra voor flinke opknapbeurt stadsboerderij Assen

Het is te danken aan een motie in de raad van D66, waardoor wethouder Karin Dekker er ineens 85.000 euro bij krijgt voor een verbeterplan voor de kinderboerderij, waar jaren niks aan gedaan is.Eerst zou het werk over drie jaar uitgesmeerd worden, en moest het personeel zelf ook flink de mouwen opstropen, om op die manier wat kosten te besparen. Maar dankzij het extra geld van de gemeenteraad, kan een aannemer binnen een jaar de klus klaren.Opmerkelijk is dat de D66-fractie gisteravond ineens de aanstichter was van het extra geldbedrag. Die partij was vorig jaar bij de begrotingsbehandeling nog uitermate kritisch over de twee ton voor de kinderboerderij. D66 had toen nog geen idee wat er voor dat geldbedrag allemaal ging gebeuren."We zijn er nu geweest, om te zien wat er zoal nodig is. Nou, dat is dus heel veel", zegt Remi Moes van D66. "Een koe in een te klein hok, kippen die geen ruimte hebben, achterstallig onderhoud, noem maar op. En als ik zie hoe enthousiast het personeel op het vernieuwingsplan reageert, en bij wijze van spreken al met opgestroopte mouwen klaarstaat, dan moet dat in een jaar tijd aangepakt kunnen worden. Daar moet je geen drie jaar over willen doen."Volgens Moes maken zo'n beetje alle basisscholen in Assen gebruik van de kinderboerderij en het Duurzaamheidscentrum. Jaarlijks zijn er 500 lessen, vooral over flora en fauna, en er komen zo'n 60.000 bezoekers per jaar.De stadsboerderij is straks, na een jaartje bouwen en verbouwen, helemaal weer bij de tijd, zegt wethouder Karin Dekker. Er komt een nieuwe grote kapschuur naast de kinderboerderij, in plaats van allerlei kleine werk- en opslagschuurtjes. Verder moet alle informatie interactiever, en wil de gemeente meer verbinding tussen de stadsboerderij en het Duurzaamheidscentrum aan de overkant van het zandpad.Volgens wethouder Karin Dekker begint de eerste uitvoering al voorzichtig in de zomer, maar gebeurt het echte werk pas tussen herfst en lente.