Jehova's gaan niet in gesprek met actievoerder in Emmen: 'Pure arrogantie'

Een groep van dertig uittreders liet eind vorig jaar van zich horen in de landelijke media. Ze hadden moeite met het 'intolerante' en discriminerende' uitsluitingsbeleid van de geloofsgemeenschap. Wie de organisatie verlaat of eruit wordt gezet, wordt uitgesloten. Jehova's mogen daarna geen contact meer hebben met deze 'kwaaddoeners'.

Zij lopen dan het gevaar ook uitgesloten te worden. De Stichting Against Shunning Watchtower noemt het 'shunning', want in het Nederlands is er geen vergelijkbaar woord voor, zegt de groep. Het woord is te vergelijken met negeren of vermijden.