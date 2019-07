Afscheid van Roald Leemrijse als wethouder: 'Vele reacties enorme steun'

Leemrijse stapte vorige maand op, nadat bleek dat zijn eigen VVD-fractie geen vertrouwen meer in hem had. Hij was na een dik jaar wethouderschap niet daadkrachtig genoeg gebleken, zo was het oordeel van de fractie. De fractie miste het duidelijke VVD-geluid dat Leemrijse binnen het college van B en W had moeten laten horen.Voor Leemrijse kwam die boodschap als een koude douche en hij trok zijn conclusie. Hij stapte 12 juni met onmiddellijke ingang op."Voor veel mensen kwam dat zeer onverwacht, en vanuit alle hoeken heb ik steun gekregen, en is me sterkte gewenst. Ik ben daar blij mee." Volgens Leemrijse spraken veel mensen in hun reactie hun erkenning uit voor zijn open bestuursstijl en het zoeken naar verbinding. "Deze vele reacties heb ik ervaren als zeer steunend in deze toch wel hectische periode."Burgemeester Marco Out noemde Leemrijse 'een zeer betrokken wethouder die zich vol overgave op zijn portefeuilles heeft gestort'. "De binnenstad, de economische agenda, evenementen, en financiën. Onderwerpen waar je veel tijd en energie in hebt gestoken, en waar je intensief en langdurig mee in de weer was. Je wilde meters maken, maar tegelijkertijd liep je net als veel andere bestuurders er tegenaan dat het vaak heel veel tijd vergt voordat je daadwerkelijk tot resultaten komt en iets kunt afronden. En dan zijn het pas de opvolgers van je opvolgers, die het lint mogen doorknippen, en kunnen laten zien wat er nu eigenlijk gebeurd is."Out wenste Leemrijse succes voor de toekomst, en verwacht hem nog vaak tegen te komen als 'trotse Assenaar'. Leemrijse sloot af met de woorden 'Assen is en blijft een hele gave stad' .De VVD is inmiddels druk bezig met een opvolger voor Leemrijse. De fractie, en ook de coalitiepartners (ChristenUnie, GroenLinks en Stadspartij PLOP) willen het liefst eentje met bestuurlijke ervaring, omdat hij of zij straks wel meteen op een rijdende trein moet kunnen stappen.Er zouden zo'n 23 VVD'ers interesse hebben getoond in de vacante wethouderspost van Assen. Inmiddels zijn de gesprekken met geschikte kandidaten achter de rug en moet de persoon nog even door de juridische molen. Volgende week donderdag 11 juli moet de nieuwe wethouder geïnstalleerd worden.