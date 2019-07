'Heb respect voor het water' (en andere tips om je kind te helpen in het water)

Open deuren (maar niet minder belangrijk!)

Tot slot nog een paar adviezen die misschien wat open deuren intrappen, maar nooit vergeten mogen worden:



- Blijf bij je kinderen als ze in het water spelen, ook als het in een poedelbadje is. Een kind kan al verdrinken in een laagje water van 30 centimeter.



- Laat kinderen zonder zwemdiploma niet zomaar zonder zwembandjes of zwemkurkje in het water spelen.



- Houd je altijd aan de in het zwembad geldende regels, en volg de instructies van zwembadpersoneel op.



- Leer je kinderen niet te rennen in het zwembad! Tegels zijn nat en glad, en een nare smak is zo gemaakt.



- Zorg dat je peuter of kleuter niet zomaar de tuin uit kan wandelen! Buren kunnen vijvers hebben, of er ligt een slootje om de hoek.



- Laat je, als je lekker op het strand ligt in de zon, niet afleiden door je telefoon of tijdschrift. Houd altijd je kinderen in het oog!



- Als je met meerdere volwassenen bent, spreek dan af wie welk kind in het oog houdt. Zo voorkom je dat je beiden denkt dat de ander wel op de kinderen let.

Maar al dat watervertier is niet zonder risico, vooral niet voor kleine kinderen. Afgelopen week kwam uit een onderzoek naar voren dat peuters de grootste kans lopen om te verdrinken.Een kwart van de mensen, die in het ziekenhuis zijn opgenomen nadat ze in het water in de problemen kwamen, is 0 tot en met 4 jaar. Vooral kinderen van 1 of 2 jaar moeten voor hulp naar het ziekenhuis.Dit blijkt uit onderzoek naar risicofactoren van verdrinking in Nederland dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in samenwerking met VeiligheidNL. In totaal 1825 dossiers werden geanalyseerd van mensen die sinds 2010 in het ziekenhuis of op de eerste hulp belandden nadat ze onder water terechtkwamen, met dodelijke en niet-dodelijke afloop.Kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar vormen de belangrijkste risicogroep voor een verdrinking. Het gaat dan met name mis bij het spelen in en om huis, zoals in bad, of in de tuin. Het gebrek aan toezicht op het moment zelf wordt het vaakst genoemd als oorzaak van deze verdrinkingen.Volgens de onderzoekers bieden de resultaten aanknopingspunten voor het ontwikkelen van specifieke preventieve maatregelen om verdrinking te voorkomen.Dat je goed op moet letten en je kinderen bij het zwemmen onder handbereik moet houden, dat snapt iedereen wel als het goed is. Maar wat kun je nu doen om je kinderen zélf te leren wat ze moeten doen, mochten ze onverhoopt toch in de problemen komen in het water?Adel ten Berge van zwemschool De Messchen geeft les in onder meer peuterzwemmen. Ze geeft vijf tips om aan je kind te leren hoe te handelen als ze in het water terecht komen:1. "Het belangrijkste is dat je je kinderen leert hoe ze weer boven water kunnen komen, dat ze hun hoofd weer boven water kunnen krijgen. Dit doe je door ze te leren op de rug te draaien, en dan de buik en billen omhoog te duwen."2. "Vervolgens moeten ze weten dat ze naar de kant moeten. Hoe ze dit doen, is van minder belang, meestal zie je dat jonge kinderen dit doen door te spetteren met de benen. Een soort hondjesbeweging, zeg maar."3. "Wennen aan water is heel belangrijk. Ga regelmatig met je kinderen zwemmen, dan zijn ze watervrij en niet bang. Angst verlamt, ook in het water. Houd hierbij in de gaten dat ze wel de gevaren blijven zien!"4. "Oefen met de kinderen. Laat ze in het water springen, kopje onder. En dan weer naar de kant, zich in veiligheid brengen. Steeds opnieuw. Je moet iedere keer herhalen: Naar boven, en naar de kant. Het moet een automatisme worden in het hoofd van je kind, zodat hij dat gaat doen zonder er bij na te denken."5. "Begin zo vroeg mogelijk met zwemles. Niet ieder kind is al op jonge leeftijd goed in zwemmen, maar als je op tijd begint met zwemles, bijvoorbeeld met peuterzwemmen, begin je in ieder geval op tijd met het juiste zwemgedrag aan te leren. Het belangrijkste is dat kinderen weten wat ze moeten doen als ze in het water bealnden. "De zwemjuf benadrukt het nog maar eens: "Zwemmen is fantastisch, water is hartstikke leuk, maar heb respect voor het water. En leer dat aan je kinderen."