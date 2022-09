Artsen zonder Grenzen stopt medische hulp in Ter Apel

Artsen zonder Grenzen (AzG) is vanmiddag gestopt met het verlenen van medische hulp in Ter Apel. Het was voor het eerst in het vijftigjarig bestaan dat de organisatie medische hulp verleende in Nederland.

Sinds 25 augustus heeft AzG 449 medische en 203 psychologische consulten verleend aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum en mensen in de sporthal op het terrein. De meest geziene klachten onder de mensen bij het aanmeldcentrum waren huidinfecties door een gebrek aan hygiëne en verwaarloosde wonden.

Ook zag de organisatie veel chronisch zieken die lange tijd verstoken waren van medicatie. Veel mensen hadden mentale problemen zoals depressie, psychose, angst- en paniekaanvallen.

Onhoudbare situatie

De situatie in Ter Apel werd deze zomer onhoudbaar. Nachtenlang moesten honderden asielzoekers buiten op het gras slapen. De hygiënische omstandigheden bleken slecht en de veiligheid kwam in het geding.

Volgens Judith Sargentini, directeur van AzG Nederland, wees voor de medische hulp voor deze mensen iedereen naar elkaar, maar deed niemand iets. "Ook wanneer asielzoekers niet gehuisvest kunnen worden in bestaande opvanglocaties hebben zij het recht op medische zorg. Buiten het hek betekent niet buiten de wet."

"Toen we aankwamen viel het ons op dat mensen lange tijd verstoken waren van gezondheidszorg. We hebben zelfs meerdere keren levensreddende hulp moeten verlenen. Die noodsituatie is gelukkig voorbij", vertelt Karel Hendriks, noodhulpcoördinator bij AzG.

'Wachtkamer' bij Zoutkamp

Sinds gisteren worden asielzoekers vanaf het aanmeldcentrum in Ter Apel naar een tijdelijke 'wachtkamer' bij Zoutkamp overgebracht. Deze nieuwe aanpak moet voorkomen dat mensen weer buiten voor de poorten van het aanmeldcentrum gaan slapen.

Ook is de capaciteit voor het leveren van medische zorg toegenomen, nu naast de GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) een andere organisatie is ingeschakeld voor het regelen hiervan, geeft de directeur aan. "Wij zijn er niet om de overheid te vervangen. Dit is het moment om er weer uit te stappen."

De medische noodhulporganisatie houdt nog wel een vinger aan de pols, zegt Sargentini. De afspraken die de overheid heeft gemaakt met het Veiligheidsberaad en gemeenten om medische zorg aan asielzoekers te garanderen, dienen volgens AzG nu nagekomen te worden.