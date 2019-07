Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Hoewel het weer niet per se erg zomers is dit weekend, zit er vast wel iets van je gading tussen alles wat er te doen is.Zo kun je vrijdag, zaterdag en zondag naar Schipborg voor het FestiValderAa. Een plek om je thuis te voelen en te genieten van drie dagen theater, kunst en muziek in het bijzondere Drentsche stroomdallandschap. Ook voor kinderen is het één grote stoere speeltuin, met een speciaal kinderprogramma Liefhebbers van antieke rijtuigen en oude scooters kunnen zaterdag hun hart ophalen bij Molenmuseum De Wachter in Zuidlaren. Leden van de Club van Rijden en Glijden Noord Nederland spannen hun rijtuigen vanaf 10.00 uur aan bij de Wachter. Om 11.00 uur vertrekt de stoet voor een rondrit. De koetsiers en hun passagiers zijn bijpassend gekleed, naar de mode van 100 jaar geleden. Om 14.00 uur leggen ongeveer de leden van De Vespa Club Groningen aan bij de Wachter. Zij rijden op soms klassieke motorscooters. Dat zijn die scooters met kenmerkende en herkenbare ronde vormen, echt Italiaans design. De motoren zijn tot ongeveer half vier te bekijken.Het hele weekend kun je in Coevorden terecht voor de Historische havendagen. Schepen en het water voeren natuurlijk de boventoon, maar er is veel meer. Zaterdag barsten de activiteiten in alle hevigheid los. Van 10.00 tot 17.00 uur is er een schippersmarkt langs het water. Op het programma staan verder onder meer peddelbootjes, rondvaarten, radiografische bootjes, oude motoren, oude ambachten en waterfietsen. De avond staat met name in het teken van muziek met een optreden van Ancora en optredens van 80%NL. Ook is er een openluchtbioscoop. Daar wordt, als het donker wordt, de film Titanic getoond. Ook op zondag begint de schippersmarkt om 10.00 uur en zijn er net als zaterdag allerlei activiteiten, zoals hierboven zijn genoemd.Nationaal Park Drentsche Aa houdt zaterdag een 20km lange fietstocht langs de ‘bronnen’ van de Drentsche Aa. Vaak denkt men bij bronnen aan plekken waar het water uit de grond opborrelt. De brongebieden van de Drentsche Aa zien er volstrekt anders uit. Het water verzamelt zich in zogenaamde laaggelegen ‘stroeten’. Als er voldoende water is verzamelt gaat het beekje stromen. Laat je verrassen en ontdek de brongebieden van de Drentsche Aa. Deelname is gratis en aanmelden is verplicht. Je moet je eigen fiets meenemen.Zondag is het weer zo ver in Westerbork: de open Drentse Kampioenschappen Living Statues, oftewel Stiefkiekn in Drenthe. Net als andere jaren zullen er op een route door het centrum van Westerbork prachtig uitgedoste levende standbeelden staan op sokkels. Het evenement is gratis toegankelijk. De levende standbeelden maken om 12:00 uur hun opwachting. Rond 16:45 uur is de prijsuitreiking van de Drentse kampioen Stiefkiekn.De première van een familietoneelstuk in Borger. Op zaterdag om 19.30 uur kun je in het openluchttheater kijken naar de hilarische familievoorstelling ‘De Boevenkoningin’. Dit is een bewerking van het jeugdtheaterstuk ‘De dochter van de boevenkoning’ van Ad de Bont. Het wordt gespeeld door stichting De Groene Ruimte uit Borger. Kun je niet op zaterdagavond? Geen nood, op zondag is er om 14.00 uur nog een matineevoorstelling.Op zowel zaterdag als zondag kun je gaan kijken naar het beachvolleyballen op het Ermerstrand. Tijdens het beachvolleybaltoernooi van VC Sleen worden er ruim 1900 wedstrijden gespeeld, door 447 teams. Het is de 24ste editie van het toernooi en het aantal inschrijvingen is een record. Er valt genoeg te juichen, aan te moedigen en te bekijken!Draken, vuur, boten, water, trommels, zweet en teamspirit, daar draait het om tijdens de Drakenbootrace van Hoogeveen. Fantastisch om aan mee te doen of naar te kijken. De peddels zakken in het water, de spanning stijgt tot ongekende hoogte, de adrenaline giert door de aderen... Een drakenboot geeft hoe dan ook spektakel op het water. Het is een open boot van maar liefst 12 meter lang, versierd met een drakenkop en -staart. Zondag, om 14.00 uur bij recreatieplas Nijstad.Zang, dans en eten uit alle windstreken. Dat is het Full Colour Festival in Emmen. Zondag is het weer zover, voor de 26ste keer. Dit keer onder meer met echte Indianen. Mensen uit de meest uiteenlopende culturen presenteren zich deze dag op het Raadhuisplein en het plein bij de Grote Kerk in Emmen. Met zang, dans en allerlei dingen die je kunt kopen, waaronder ook lekker eten.Ook in Emmen, maar dan bij de Grote Rietplas, is zondag de Kids Mud Run. Een sportevenement waarbij het niet draait om winnen, maar om plezier maken! Klimmen, klauteren, onderduiken in modder en water dit zijn een paar dingen die je te wachten staan als je stoer genoeg bent om mee te doen. Het is bedoeld voor kinderen van ongeveer 6 tot 15 jaar. Alle kinderen die mee willen doen aan de Kids Mud Run kunnen zich aanmelden . Let wel op, want deelname is niet gratis.Heb je helemaal geen zin om eropuit te trekken, of hang je liever thuis of in de kroeg? Vergeet dan niet om zondag om 17.00 uur te kijken naar de finale van het WK vrouwenvoetbal. Dit kun je thuis doen op de bank, maar je kan bijvoorbeeld ook naar Het Postkantoor in Hoogeveen gaan om daar gezellig samen met vrienden te kijken. De dames spelen tegen het team van de Verenigde Staten, dat moeten we kunnen winnen, toch? Dus trek je oranje shirt uit de kast, zet een leeuwenpruik op, en juich voor onze Oranje Leeuwinnen!Fijn weekend!