Overlegpartners de Monden woedend op gemeente Emmen

Dit schrijven de zes overlegpartners in het Emmer Mondengebied in een boze brief aan college en gemeenteraad van Emmen. Buurtsupport haalt in opdracht van de zes dorpen onder meer het zwerfvuil op en verzorgt het onderhoud aan het openbaar groen.Bij Buurtsupport werken bijna 400 baanloze Emmenaren die op eigen kracht niet aan betaald werk komen. Dit komt door gebrek aan opleiding of persoonlijke omstandigheden. Via buurtsupport kunnen ze, met behoud van uitkering in eigen buurt of wijk, aan de slag als bijvoorbeeld klusjesman, graffitibestrijder of in de plantsoenendienst."Het is een snelle en snoeiharde bezuiniging, waarbij een groep mensen die niet meer bemiddelbaar is in het reguliere arbeidsproces dreigt de goot in te worden gedirigeerd", schrijven de overlegpartners uit onder meer Emmer-Compascuum, Roswinkel en Nieuw-Weerdinge.Ook het feit dat de gemeente vooraf de dorpsorganisaties niet om advies heeft gevraagd zet kwaad bloed. "De gemeente is verplicht de overlegpartners vooraf om advies te vragen bij dit soort beslissingen. Dat is niet gebeurd en dus moet het besluit worden teruggedraaid", aldus Wim Katoen van overlegpartner de Monden uit Emmen.De Stichting Buurtsupport Emmen was niet voor een reactie bereikbaar.