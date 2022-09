Beiler brandweerlieden bedwingen 600 treden tijdens Firefighter Stair Climb

"We houden wel van een uitdaging. We wisten totaal niet wat we konden verwachten", blikt Erwin Zwiers, een van de deelnemende brandweermannen uit Beilen, terug. Voor de beklimming moest wel getraind worden. "Dat hebben we drie maanden lang twee keer in de week gedaan. We begonnen in Beilen, in een seniorencomplex, later nog bij Attero in Wijster en het politiebureau in Assen met 285 treden."