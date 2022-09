Beiler brandweerlieden lopen 600 treden op: 'Houden wel van een uitdaging'

Ruim 600 traptreden omhoog met 15 kilo bepakking op je rug. Negen brandweermannen uit Beilen deden dat gisteren, op 11 september, tijdens de Firefighter Stair Climb, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 9/11.

Met het traploopevenement in het WTC-gebouw in Almere werd geld opgehaald voor een stichting die zich inzet voor mensen met een posttraumatische stressstoornis. Brandweerlieden, politie- en ambulancemedewerkers en militairen mochten in hun werkuniform meedoen aan de Firefighter Stair Climb. In totaal is er ruim 17.000 euro opgehaald.

Seniorencomplex en politiebureau

"We houden wel van een uitdaging. We wisten totaal niet wat we konden verwachten", blikt Erwin Zwiers, een van de deelnemende brandweermannen uit Beilen, terug. Voor de beklimming moest wel getraind worden. "Dat hebben we drie maanden lang twee keer in de week gedaan. We begonnen in Beilen, in een seniorencomplex, later nog bij Attero in Wijster en het politiebureau in Assen met 285 treden."

"We waren dus goed getraind, maar toch was het behoorlijk zwaar. Zeker met die zware bepakking", aldus Zwiers. "Het ging in Almere 600 treden omhoog en geen trap is hetzelfde. De een is steiler dan de andere, dus die uit het WTC-gebouw was natuurlijk weer heel anders dan waarop we hadden getraind. Vooral bij trede 250 werd het zwaar, je begint te verzuren en je kuiten doen pijn."