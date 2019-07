Aanleg zonnepark Assen-Zuid mogelijk drie jaar vertraagd

Het zonnepark met 75.000 zonnepanelen is gepland op een bedrijventerrein in de buurt van Graswijk en het spoor. De panelen moeten genoeg stroom opwekken voor 6.500 huishoudens. In maart dit jaar werd een intentieverklaring getekend om het park aan te leggen."Volgens een kaart van Enexis ligt het zonnepark in een groen gebied waar geen transport-schaarste heerst", zegt Klaas Dolsma van Bronnen VanOns, een van de initiatiefnemers. "Drie jaar wachten op een netwerkaansluiting terwijl er voldoende capaciteit is, is in onze optiek onbegrijpelijk en onaanvaardbaar en vertraagt onnodig de energietransitie."Enexis laat in een reactie weten dat de kaart een globale kaart is. "Het park zelf kan in het groene gebied liggen, maar het gaat erom op welk station het zonnepark moet worden aangesloten. Als dat een station is in het rode gebied moeten we dat station eerst uitbreiden en dat kost tijd. We zijn wel op zoek naar alternatieven, maar kunnen nog niet zeggen welke dat zijn. Als het gekund zou hebben zouden we het zonnepark zeker aansluiten."