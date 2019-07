Klaas Otto neemt advocaat De Leon in genade aan

Otto verliet vorige week kwaad de rechtszaal nadat hij zei geen vertrouwen meer te hebben in zijn advocaat. De rechtbank kon toen niet anders doen dan de zaak aan te houden.Otto staat met drie andere verdachten terecht voor het leidinggeven aan een criminele organisatie. Volgende week brengt hij toch weer zijn vaste advocaat De Leon mee naar de zitting. Over hoe het vertrouwen weer is hersteld wil De Leon niks zeggen.Wel zei hij: "Vraag maar aan de officier van justitie of er deze keer speciaal vervoer wordt geregeld? Drie uur lang in een busje zitten zonder airco is niet echt bevorderlijk voor het humeur van meneer Otto", aldus De Leon aan de telefoon.Donderdag zal alleen de zaak van Klaas Otto worden besproken. De andere verdachten zijn dan niet aanwezig. De rest van de planning rondom de zaak tegen de voormalig kopstukken van No Surrender is nog onduidelijk.